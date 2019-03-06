Экс-игрок Шахтера Воробей: Шведу будет намного легче с дающими играть защитниками Шахтера

Матч "Шахтер" – "Карпаты" состоится 10 марта в Харькове.

Экс-форвард "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданием от главного матча предстоящего тура УПЛ в котором "Шахтер" сыграет против "Карпат" в Харькове:

- В первом круге "Шахтер" устроил "Карпатам" разнос 1:6 во Львове. Насколько этот результат и желание отомстить за разгром может стать дополнительной мотивацией для львовян в предстоящем матче?

- Мотивация будет в любом случае, потом что это "Шахтер". В любом случае у таких команд, как "Карпаты" на "Шахтер" мотивация всегда будет двойная. Но я не думаю, что будет какая-то дополнительная мотивация от первого матча. "Карпаты" давно уже забыли эту игру, как кошмарный сон и у них сейчас другая ситуация и другие задачи будут, - отметил бывший игрок в комментарии Terrikon.com.

- Главной звездой "Карпат" можно смело называть Марьяна Шведа. После перерыва он провел блестящий матч против "Ворсклы", сделал хет-трик, но в дерби со "Львовом" был не очень заметен на поле. Чего можно ожидать от Марьяна в матче против "Шахтера"?

- "Шахтер" играющая команда и "Карпаты" сейчас тоже стараются играть. Не только стоять и отбиваться в защите, а играть. Я думаю, Марьяну будет намного легче с играющими защитниками "Шахтера", которые не будут держать его персонально. В такой игре ему будет намного легче проявить себя, чем в такой игре, как была со "Львовом". Там команда играла сугубо один-в-один, персонально. Поэтому, возможно, на фоне того, что он забил три мяча, его полностью перекрыли в этой игре. Я думаю, у него будет больше вариантов забить в игре с "Шахтером", чем было со "Львовом".

- Матч "Шахтер" – "Карпаты" будет дуэлью двух лучших бомбардиров УПЛ на данный момент – Мораеса и Шведа. Вы, как бывший форвард, как думаете – кто из них выиграет в итоге бомбардирскую гонку УПЛ?

- Конечно намного легче будет выиграть Мораесу, потому что имея такую полузащиту, нападающему всегда будет легче играть. Когда есть хорошие полузащитники, которые читают игру и могут находить форварда в штрафной площадке, то играть всегда легче. Поэтому я думаю, что шансов больше у Мораеса. "Карпаты" сейчас борятся за выживание, находятся внизу турнирной таблицы и у Шведа будет не так много шансов. Хотя он молодец – старается, забивает. Но у Мораеса больше шансов выиграть гонку бомбардиров, так как его команда находится вверху таблицы, играет в атакующий футбол и имеет лучший выбор полузащитников.

- Насколько для "Шахтера" и в грядущей игре с "Карпатами", и в борьбе за чемпионство, будет важной поддержка болельщиков в Харькове?

- Да она любой команде нужна, не только "Шахтеру". Она и "Ворскле" нужна, и "Олимпику", и "Заре". Любой команде важно иметь своих болельщиков. К сожалению, понятное дело, что "Шахтер" не может рассчитывать на своих болельщиков в силу сложившейся ситуации, но в Харькове эту команду любят и уважают. Я думаю, сейчас немного потеплеет и люди будут более активно ходить на стадион и поддерживать "Шахтер".

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" – "Карпаты" состоится 10 марта в Харькове. Начало в 17:00.