Вербич признан лучшим игроком месяца в Динамо

Словенский хавбек не поможет киевлянам в первом поединке с "Челси".

Полузащитник «Динамо» словенец Беньямин Вербич стал лучшим игроком клуба по версии болельщиков по итогам февраля.

Об этом сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

В прошлом месяце Беньямин Вербич принял участие в трех матчах «Динамо», в которых забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. За словенца отдали свой голос 33% болельщиков.

Стоит отметить, что из-за перебора желтых карточек 25-летний футболист не сыграет в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы с лондонским "Челси". Тренерский штаб будет рассчитывать на Вербича уже во втором матче против англичан в Киеве.