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Вербич признан лучшим игроком месяца в Динамо

16:32, 05 марта 2019
Футбол
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facebook.com/fcdynamoua

Об этом сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

В прошлом месяце Беньямин Вербич принял участие в трех матчах «Динамо», в которых забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. За словенца отдали свой голос 33% болельщиков.

Стоит отметить, что из-за перебора желтых карточек 25-летний футболист не сыграет в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы с лондонским "Челси". Тренерский штаб будет рассчитывать на Вербича уже во втором матче против англичан в Киеве.  

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Теги: #Динамо Киев#Беньямин Вербич в Динамо