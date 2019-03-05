Вербич признан лучшим игроком месяца в Динамо
16:32, 05 марта 2019Футбол
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Словенский хавбек не поможет киевлянам в первом поединке с "Челси".
facebook.com/fcdynamoua
Полузащитник «Динамо» словенец Беньямин Вербич стал лучшим игроком клуба по версии болельщиков по итогам февраля.
Об этом сообщает официальный сайт ФК "Динамо".
В прошлом месяце Беньямин Вербич принял участие в трех матчах «Динамо», в которых забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. За словенца отдали свой голос 33% болельщиков.
Стоит отметить, что из-за перебора желтых карточек 25-летний футболист не сыграет в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы с лондонским "Челси". Тренерский штаб будет рассчитывать на Вербича уже во втором матче против англичан в Киеве.
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