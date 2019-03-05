В гибели солиста The Prodigy винят футболиста лондонского Арсенала

Журналисты выяснили ужасающую закономерность.

Трагическая гибель (по предварительным данным - самоубийство) солиста группы The Prodigy Кита Флинта, а также смерть звезды сериала "Беверли-Хиллз" Люка Перри стала поводом для британской газеты Sunday Express опубликовать материал, в котором утверждается, что существует "проклятие Рэмзи".

По мнению издания, уже много лет наблюдается жуткая закономерность: всякий раз, когда полузащитник лондонского "Арсенала" Аарон Рэмзи забивает гол, вслед за этим происходит смерть кого-то из известных людей. Издание утверждает, что такое происходит уже в 17-й раз.

Якобы "первой жертвой" футболиста стал политик Тед Кеннеди - младший брат экс-президента США Джона Кеннеди, скончавшийся 25 августа 2009 году, через три дня после гола Рэмзи в ворота "Портсмута".

Дальнейшая хронология "проклятия Рэмзи" выглядит так:

1 мая 2011 года Рэмзи забивает в ворота «Манчестер Юнайтед» - на следующий день был убит Усама бен Ладен.

2 октября 2011 года Рэмзи забивает «Тоттенхэму» - на той же неделе умирает Стив Джобс.

19 октября 2011 года Рэмзи забивает «Марселю» - не прошло и суток, как скончался Муаммар Каддафи.

11 февраля 2012 года Рэмзи забивает «Сандерленду» - через несколько часов умирает Уитни Хьюстон.

22 марта 2013 года Рэмзи забивает сборной Шотландии – на следующий день мир узнал о смерти Бориса Березовского.

15 мая 2013 года Рэмзи забивает «Уигану» - спустя три дня умирает аргентинский диктатор Хохе Видела.

30 ноября 2013 года Рэмзи дважды забивает в ворота «Кардиффа» - умирают актеры Пол Уокер и Юрий Яковлев.

10 августа 2014 года Рэмзи забивает «Манчестер Сити» - практически тут же появляется новость о кончине Робина Уильямса.

9 января 2016 года Рэмзи забивает «Сандерленду» - уходит из жизни Дэвид Боуи.

13 января 2016 года Рэмзи забивает «Ливерпулю» - мир прощается с Аланом Рикманом.

5 марта 2016 года Рэмзи забывает «Тоттенхэму» - на этой же неделе в США умирает Нэнси Рейган, бывшая первая леди.

11 августа 2017 года Рэмзи забивает «Лестеру» - через неделю умирает ТВ-икона Брюс Форсайт.

3 марта 2018 года Рэмзи забивает «Милану» - спустя несколько дней уходит из жизни Стивен Хокинг.

5 апреля 2018 года Рэмзи забивает ЦСКА – в тот же день скончался пятикратный чемпион мира по игре в дартс Эрик Бристоу.

2 марта 2019 этого года Рэмзи стал автором гола в ничейном матче «Арсенала» с «Тоттенхэмом» (1:1). Лидер группы The Prodigy Кит Флинт был найден мертвым 4 марта в своем доме, в этот же день от последствий инсульта умер звезда 90-х актер Люк Перри.

Как сообщал УНИАН, СМИ узнали, чем занимался вокалист The Prodigy за два дня до смерти.