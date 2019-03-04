Шевченко объявил состав сборной Украины на стартовые матчи отбора к Евро-2020

В целом вызов на ближайший сбор получили 26 исполнителей.

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко объявил список игроков, вызванных для подготовки и участия в отборочных матчах Евро-2020 22-го и 25 марта — против сборных Португалии и Люксембурга.

В целом, вызов на ближайший сбор получили 26 исполнителей, сообщил пресс-секретарь сборной Украины Александр Гливинский.

Еще трое кандидатов внесены в резервный список, из которого они могут получить приглашение к основному.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей ПЯТОВ («Шахтер»), Денис БОЙКО («Динамо»), Андрей ЛУНИН («Леганес», Испания).

Защитники: Сергей КРИВЦОВ, Богдан БУТКО, Николай МАТВИЕНКО (все — «Шахтер»), Никита БУРДА, Артем ШАБАНОВ, Виталий МИКОЛЕНКО (все — «Динамо»), Александр КАРАВАЕВ («Заря»), Эдуард СОБОЛЬ («Яблонец», Чехия).

Полузащитники: Евгений КОНОПЛЯНКА («Шальке», Германия), Тарас СТЕПАНЕНКО, МАРЛОС, Виктор КОВАЛЕНКО, Сергей БОЛБАТ (все — «Шахтер»), Сергей СИДОРЧУК, Виктор ЦЫГАНКОВ, Виталий БУЯЛЬСКИЙ, Николай ШАПАРЕНКО, Владимир ШЕПЕЛЕВ (все — «Динамо»), Александр ЗИНЧЕНКО («Манчестер Сити», Англия), Руслан МАЛИНОВСКИЙ («Генк», Бельгия), Роман БЕЗУС («Гент», Бельгия).

Нападающие: Роман ЯРЕМЧУК («Гент», Бельгия), Артем КРАВЕЦ («Кайсериспор», Турция).

Резерв: Игорь ПЛАСТУН («Гент», Бельгия), Иван ПЕТРЯК («Ференцварош», Венгрия), Роман ЗОЗУЛЯ («Альбасете», Испания).

Стоит отметить возвращение в главную команду Романа Безуса, который в последний раз получал приглашение в сборную в сентябре 2016 года.

В третий раз получает приглашение на сбор от Андрея Шевченко Артем Шабанов, которого главный тренер вызвал в ноябре 2017-го и мае 2018-го.

Заслуживает внимания и появление в резервном списке Романа Зозули, который в последний раз был в составе главной команды еще в ноябре 2016 года, приняв участие в товарищеском матче с Сербией.

Сбор национальной команды начнется 18 марта в Киеве.