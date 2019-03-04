Турецкий футболист пронес на поле лезвие и резал соперников во время матча (видео)
В матче третьего дивизиона чемпионата Турции произошел беспрецедентный случай. На игру между командами "Амедспор" и "Сакарьяспор" игрок хозяев Мансур Чалар вышел с лезвием, которое в момент выхода на поле прятал в ладони.
Долгое время никто из футболистов команды-соперницы не замечал ничего необычного, однако после борьбы один в один против Чалара игроки стали ощущать необычный дискомфорт.
На видео, которое размещено на YouTube-канале местной телесети TV 264, видно, как 33-летний Чалар порезал нескольких соперников во время столкновений на поле.
Судья тем не менее позволил провести матч, который завершился со счетом 1:1. После игры представители «Сакарьяспора» обратились в полицию. Также клуб известил об инциденте Федерацию футбола Турции. Пострадавшие игроки выложили в сеть фотографии, на которых видны порезы от неизвестного предмета.
Mansur Çalar futboldan değil ülkeden men edilsin.#amedsporKAPATILSINpic.twitter.com/u78VF0zM3S— Alperen K. (@AlperenKalyonc5) 4 березня 2019 р.
На все обвинения "Амедспор" ответил, что вся ситуация не более чем клевета и попытки дискредитировать имя клуба.