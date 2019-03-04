Турецкий футболист пронес на поле лезвие и резал соперников во время матча (видео)

Жуткий инцидент произошел в матче третьего дивизиона чемпионата Турции.

В матче третьего дивизиона чемпионата Турции произошел беспрецедентный случай. На игру между командами "Амедспор" и "Сакарьяспор" игрок хозяев Мансур Чалар вышел с лезвием, которое в момент выхода на поле прятал в ладони.

Долгое время никто из футболистов команды-соперницы не замечал ничего необычного, однако после борьбы один в один против Чалара игроки стали ощущать необычный дискомфорт.

На видео, которое размещено на YouTube-канале местной телесети TV 264, видно, как 33-летний Чалар порезал нескольких соперников во время столкновений на поле.

Судья тем не менее позволил провести матч, который завершился со счетом 1:1. После игры представители «Сакарьяспора» обратились в полицию. Также клуб известил об инциденте Федерацию футбола Турции. Пострадавшие игроки выложили в сеть фотографии, на которых видны порезы от неизвестного предмета.

На все обвинения "Амедспор" ответил, что вся ситуация не более чем клевета и попытки дискредитировать имя клуба.