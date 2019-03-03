Правила футбола претерпели изменений

Важные новшества касаются игры рукой и правила установки стенки перед штрафным ударом.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения в правила футбола на ежегодном 133-м собрании в Абердине. Изменения коснулись сразу нескольких важнейших футбольных «законов», сообщает AP.

Согласно новым правилам непреднамеренная игра рукой теперь будет наказываться, если игрок забил гол или создал голевой момент при помощи случайного попадания мяча в руку.

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Также изменения коснулись и замен игроков по ходу матча: теперь футболист, которого меняют, должен покидать поле в том месте, где ближе всего к нему располагается боковая линия поля. Игрокам больше не нужно идти через все поле.

По-новому смогут разыгрывать мяч вратари команд: отменено правило, согласно которому мяч должен покидать штрафную площадь при розыгрыше удара от ворот, прежде чем его коснется защитник.

Также одобрены изменения правил, касающиеся активного участия атакующей команды в построении стенки – когда игроки соперника мешают защищающейся стороне. Футболистам атакующей команды больше нельзя вставать в стенку при пробитии штрафных. Они должны находиться как минимум в метре от нее и не мешать защитникам.

Нововведения вступят в силу 1 июня.

Напомним, ФИФА рассматривает возможность увеличения числа команд на чемпионате мира-2022.