Заря оштрафовала футболистов после разгрома от Динамо - СМИ

Руководство клуба было слишком недовольно крупным поражением команды в 19-м туре УПЛ.

Руководство Зари решило оштрафовать футболистов после разгрома в матче 19-го тура УПЛ против Динамо (5:0).

Как стало известно Sport Arena, луганские игроки будут оштрафованы на 30 процентов месячной зарплаты после провального матча в Киеве.

После той игры лидер Зари Александр Караваев заявил, что его команда продемонстрировала ужасный футбол.

После 19-ти туров украинской Премьер-лиги луганчане занимают четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 28 очков.