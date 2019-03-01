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Заря оштрафовала футболистов после разгрома от Динамо - СМИ

21:07, 01 марта 2019
Футбол
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Заря крупно уступила Динамо в Киеве на НСК Олимпийский / fcdynamo.kiev.ua

Как стало известно Sport Arena, луганские игроки будут оштрафованы на 30 процентов месячной зарплаты после провального матча в Киеве.

После той игры лидер Зари Александр Караваев заявил, что его команда продемонстрировала ужасный футбол.

После 19-ти туров украинской Премьер-лиги луганчане занимают четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 28 очков.

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Теги: #футбол#Динамо Киев#Премьер-лига#Заря Луганск