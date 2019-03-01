Заря оштрафовала футболистов после разгрома от Динамо - СМИ
21:07, 01 марта 2019Футбол
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Руководство клуба было слишком недовольно крупным поражением команды в 19-м туре УПЛ.
Заря крупно уступила Динамо в Киеве на НСК Олимпийский / fcdynamo.kiev.ua
Руководство Зари решило оштрафовать футболистов после разгрома в матче 19-го тура УПЛ против Динамо (5:0).
Как стало известно Sport Arena, луганские игроки будут оштрафованы на 30 процентов месячной зарплаты после провального матча в Киеве.
После той игры лидер Зари Александр Караваев заявил, что его команда продемонстрировала ужасный футбол.
После 19-ти туров украинской Премьер-лиги луганчане занимают четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 28 очков.
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