Бразильский полузащитник Тете подтвердил свой переход в донецкий Шахтер

Информация о приобретении очередного бразильского легионера горняками поступила накануне.

Полузащитник бразильского Гремио Тете подтвердил, что в ближайшее время станет футболистом Шахтера.

Он уже провел прощальную пресс-конференцию в своем нінешнем клубе, сообщает SportArena со ссылкой на бразильское издание Globo.

«Я немного опечален, но также и рад», — говорит Тете.

«Сейчас осуществляется моя мечта играть в Европе, но с другой стороны, я не сыграл за первую команду Гремио. Однажды я исполню и эту мечту – вернусь и надену футболку Гремио. Я говорю клубу «до свидания», а не «прощай».

Недавно Тете выступал за сборную Бразилии U-20 на чемпионате Южной Америки.

«Когда меня вызвали, я надеялся, что вернусь и попаду в первую команду. Когда узнал, что так не будет, я очень расстроился. Но теперь я намерен много трудиться, чтобы хорошо проявить себя в Шахтере».

Globo утверждает, что Шахтер заплатит Гремио 10 млн евро за 40% прав на игрока. В случае перепродажи Тете Гремио получит 15% от трансфера.

Ожидается, что Тете подпишет 5-летний контракт с Шахтером.

В то же время главный тренер Шахтера Паулу Фонсека во время пресс-конференции отказался отвечать на вопрос о Тете, отметив, что он "говорит только об игроках, которые есть в Шахтере".

Во время зимнего межсезонья Горняки подписали четырех игроков: защитника Валерия Бондаренко из Александрии, полузащитников Манора Соломона из Маккаби Петах-Тиквы и Маркоса Антонио из Эшторила, а также форварда Даниила Сикана из Карпат, который отправился в аренду в Мариуполь.

На данный момент Шахтер лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 48 очков после 19 туров и опережая Динамо на 7 баллов.