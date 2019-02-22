Экс-футболист Ващук: Шахтеру нельзя расслабляться в УПЛ после еврокубков, иначе Динамо догонит

Бывший защитник полагает, что Александрия даст бой Шахтеру.

Экс-защитник сборной Украины Владислав Ващук поделился своим мнением о предстоящем центральном матче тура между чемпионом Украины "Шахтером" и идущей на третьем месте "Александрией":

- В Харькове соскучились по футболу, конечно, зрители придут и будут болеть за сам футбол, в первую очередь. Что касается "Александрии", то команда голодна к официальным играм, тем более у них есть задача – занять третье место в чемпионате. Но они почувствовали вкус побед и хотят дальше радовать своих болельщиков. Поэтому я думаю, что они дадут бой "Шахтеру", - отметил бывший футбоист в комментарии Terrikon.com.

- "Александрия" хорошо усилилась в межсезонье, готова ли команда бороться с "Динамо" за второе место?

- Я не могу точно сказать, готовы ли они ко второму месту. Но то, что они каждый матч выходят и стараются выкладываться - на 100%. Складывается ощущение, что они сначала играют, потом смотрят в турнирную таблицу. А конкурировать за второе место будут или нет, тут уже посмотрим после 5-го тура, сыгранного в этом году.

- Станет ли противостояние Лучкевич – Исмаили решающим в матче?

- Я думаю, это предмет для разговора и в контексте национальной сборной. Андрею Шевченко, как главному тренеру, этот матч даст дополнительную информацию. Исмаили для Лучкевича отличный "спарринг-партнер", если он его продавит и сделает игру на этом фланге, тогда я думаю, мы в скором времени увидим Лучкевича в сборной.

- Сможет ли "Александрия" воспользоваться усталостью "Шахтера" после Лиги Европы?

- Я бы не говорил об усталости физической, скорее, эмоциональной. Возможно, мотивация будет не настолько высока. Но все зависит от главного тренера, как он сможет зарядить команду на результат. "Шахтеру" нужно играть в чемпионате Украины так же, как они играют в еврокубках. Нельзя расслабляться в УПЛ с "Александрией", иначе их в любой момент может догнать "Динамо".

Напомним, что матч "Шахтер" - "Александрия" пройдет в понедельник 25 февраля на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало игры в 19.00.