Онлайн-трансляция, Айнтрахт - Шахтер: Лига Европы УЕФА, 1/16 финала, второй матч
17:46, 21 февраля 2019Футбол
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Во Франкфурте состоится решающий матч за выход в 1/8 финала соревнований.
shakhtar.com
Сегодня во Франкфурте-на-Майне (Германия) состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором местный Айнтрахт будет принимать донецкий Шахтер.
Первая игра, неделю назад в Харькове, завершилась результативной ничьей - 2:2.
Таким образом, в ответном матче горнякам необходима победа или суперрезультативная ничья - начиная от 3:3. В случае повторения результата первого матча будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.
Матч Айнтрахт - Шахтер начнется в 19.55 по киевскому времени.
ТВ-трансляция - телеканал Футбол 1.
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