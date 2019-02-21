Онлайн-трансляция, Айнтрахт - Шахтер: Лига Европы УЕФА, 1/16 финала, второй матч

Во Франкфурте состоится решающий матч за выход в 1/8 финала соревнований.

Сегодня во Франкфурте-на-Майне (Германия) состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором местный Айнтрахт будет принимать донецкий Шахтер.

Первая игра, неделю назад в Харькове, завершилась результативной ничьей - 2:2.

Таким образом, в ответном матче горнякам необходима победа или суперрезультативная ничья - начиная от 3:3. В случае повторения результата первого матча будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Матч Айнтрахт - Шахтер начнется в 19.55 по киевскому времени.

ТВ-трансляция - телеканал Футбол 1.