Игроки Шахтёра восстановят спортзал для детей, повреждённый в результате боевых действий
Город Красногоровка Донецкой области расположен в пяти километрах от линии соприкосновения. За время боевых действий спортивный зал, в котором продолжают заниматься дети, подвергся значительным повреждениям.
С предложением помочь в восстановлении выступили игроки «Шахтера», сообщает официальный сайт футбольного клуба.
Работы уже начались. Строители обещают закончить ремонт в течение двух месяцев. Общий бюджет проекта составит более 2 миллионов гривен.
Тарас Степаненко, полузащитник «Шахтера», отметил:
– Дети – наше будущее. Нам рассказали об этой истории, и мы прониклись идеей помочь. Решили выделить средства и провести остекление зала, чтобы ребята могли приходить и заниматься спортом в любое время года. Профессиональный футбол и проведение спортивных соревнований в Украине – это хорошо, но мы также не должны забывать о развитии детского спорта, об условиях и инфраструктуре. Делая такой шаг со своей стороны, хотим принести людям радость, чтобы они знали: о них не забывают.
Ранее ФК «Шахтер» уже передавал детям в Красногоровке мячи и экипировку.