Игроки Шахтёра восстановят спортзал для детей, повреждённый в результате боевых действий

На восстановление спортзала, поврежденного в результате боевых действий, будет направлено более 2 миллионов гривен

Город Красногоровка Донецкой области расположен в пяти километрах от линии соприкосновения. За время боевых действий спортивный зал, в котором продолжают заниматься дети, подвергся значительным повреждениям.

С предложением помочь в восстановлении выступили игроки «Шахтера», сообщает официальный сайт футбольного клуба.

Работы уже начались. Строители обещают закончить ремонт в течение двух месяцев. Общий бюджет проекта составит более 2 миллионов гривен.

Тарас Степаненко, полузащитник «Шахтера», отметил:

– Дети – наше будущее. Нам рассказали об этой истории, и мы прониклись идеей помочь. Решили выделить средства и провести остекление зала, чтобы ребята могли приходить и заниматься спортом в любое время года. Профессиональный футбол и проведение спортивных соревнований в Украине – это хорошо, но мы также не должны забывать о развитии детского спорта, об условиях и инфраструктуре. Делая такой шаг со своей стороны, хотим принести людям радость, чтобы они знали: о них не забывают.

Ранее ФК «Шахтер» уже передавал детям в Красногоровке мячи и экипировку.