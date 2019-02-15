Степаненко о матче с Айнтрахтом в ЛЕ: в моей карьере были удаления, но таких нет

Тарас Степаненко признал, что подвел свою команду в матче с Айнтрахтом.

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о своем удалении в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:2).

«Нет смысла себя выгораживать. Это уже произошло – я подвел команду. Было или не было... Человек судит в Англии, наверное, ему виднее, - сказал игрок в комментарии Tribuna.com.

О первом моменте я не могу сказать. Я не знаю, к мячу или к футболисту я первым прикоснулся. А во втором моменте я даже не думал, что будет желтая карточка. Я почувствовал, что сыграл в мяч, а потом уже по инерции задел соперника.

Тяжело. В моей карьере были удаления, но таких нет. Но я не привык кого-то винить... Человек уже показал карточку, что я могу поменять?

Теперь стоит задуматься, хотя я всегда об этом думаю, быть более уравновешенным. Не могу сказать, что я был чересчур заведенный. У меня достаточно опыта, чтобы контролировать свои эмоции. Как в жизни, так и на футбольном поле, бывают такие ситуации – все быстро произошло.

Я с себя вины не снимаю. Хорошо, что ребята выстояли и добились ничьей. Очень переживал после второго пропущенного мяча, но слава Богу забили», – сказал игрок.

Как сообщал УНИАН, на 11-й минуте матча Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт Тарас Степаненко получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

Тем не менее, дончане сумели свести тяжелую игру к достойной ничьей - 2:2.