Шахтер провел 80 минут в меньшинстве против Айнтрахта и отыгрался в матче ЛЕ

Горняки по примеру "Динамо" сыграли первый матч плей-офф вничью - 2:2.

В Харькове завершился первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором донецкий "Шахтер" принимал немецкий "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне.

Игра завершилась со счетом 2:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Первые 10 минут игры оказались невероятно насыщенными на события.

Немецкая команда открыла счет на 7-й минуте - Мартин Хинтереггер точно пробил головой после подачи со штрафного, который заработал Тарас Степаненко.

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Однако уже спустя минуту арбитр назначил пенальти в ворота "Айнтрахта" за фол против Мораеса, и Марлос сумел переиграть голкипера с 11-метровой отметки. Но не успела пройти и минута, как "Шахтер" остался вдесятером. Полузащитник горняков Тарас Степаненко умудрился получить две желтые карточки, которые превратились в красную и удаление.

Старт второго тайма также оказался неудачным для чемпиона Украины. Филип Костич на 49-й минуте вывел немецкий клуб вперед.

В середине второго тайма, сильные индивидуальные действия Тайсона позволили бразильцу установить счет 2:2, который оказался финальным.

Ответная игра состоится 21 февраля на поле "Айнтрахта".

Как сообщал УНИАН, сегодня киевское "Динамо" также сыграло вничью - 2:2 - с "Олимпиакосом" в Греции.