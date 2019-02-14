Онлайн-трансляция, Шахтер - Айнтрахт: Лига Европы - 2:2, 1/16 финала, первый матч
Сегодня в Харькове на ОСК "Металлист" проходит матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА в паре "Шахтер" (Донецк) - "Айнтрахт" (Франкфурт).
Это будет первый из двух матчей команд на данном этапе соревнований. Ровно через неделю во Франкфурте состоится ответная игра.
Шахтеру крайне необходимо создать себе солидное преимущество перед ответным матчем. А это значит - нужно забивать много голов и нужна поддержка болельщиков.
Начало игры на ОСК "Металлист" - в 22.00.
ТВ-трансляция - телеканал Футбол 2.
Добрый вечер!
Мы начинаем...
Стали известны стартовые составы команд:
Шахтер: 30. Пятов, 2. Бутко, 4. Кривцов, 5. Хочолава, 31. Исмаили, 6. Степаненко, 74. Коваленко Вик., 21. Алан Патрик, 11. Марлос, 7. Тайсон, 10. Жуниор Мораес
Запасные: 68. Трубин, 22. Матвиенко Н., 17. Малышев, 27. Майкон Барберан, 50. Болбат, 8. Кайоде, 19. Соломон
А.Франкфурт: 31. Трапп, 2. Ндика, 24. да Коста, 13. Хинтереггер, 5. Фернандес Ж., 11. Гачинович, 17. Роде, 20. Хасебе, 4. Ребич, 8. Йович Л., 10. Костич
Запасные: 1. Реннов, 3. Фалетт, 15. Виллемс, 23. Русс, 6. де Гузман, 9. Алле, 39. Пасьенсия
Матч начался!
1. Немцы развели мяч с центра поля.
4. Шахтер пытается атаковать, но пока из этого мало что получается. Но, инициатива за горняками.
6. Предупреждение Степаненко - грубая игра против Ребича.
8. И гол... Хинтерегер после подачи штрафного головой пробил в сторону ворот - Пятов вместе с мячом влетел в ворота.
9. Пенальти!!! Буквально в следующей атаке Мораес заработал 11-метровый.
10. ГОООООООЛЛЛЛЛ!!! Марлосм ударил не очень удачно, но мяч от руки вратаря все-таки влетел в ворота. 1:1
11, Удаление Степаненко - грубая игра против Роде.
12. Фонсека бурно обсуждает эпизод с удалением Степаненко с арбитром.
13. Начало матча выдалось слишком бурным..
14. Опасный штрафной для немцев - Костич бьет выше перекладины..
18. Опасный шщтрафной для Шахтера зарабатывает Жуниор Мораес. Предупреждение Фернандешу - грубая игра.
20. Подача штрафного - Трапп кулаками выбивает мяч.
24. И еще одна опаснейшая атака немцев - Йович бил с убойной позиции, чуть выше ворот.
26. Теперь Ребич убежал от защитников горняков и пробил - мимо.
27. Большое преимущество имеют немцы в эти минуты, Атака следует за атакой.
34. Гачинович зарабатывает угловой для своей команды.
35. В этот раз немцам не удалось создать ничего опасного - мяч попадает в руки Пятову.
37. Ребич навешивает в штрафную на Йовича - мяч пролетает над штрафной площадкой Шахтера и уходит в аут.
41. Гачинович бьет по воротам - Пятов отбивает одной рукой мяч на угловой
42. Три угловых подряд подал Айнтрахт - хозяева поля отбились.
45. Арбитр добавил 2 минуты к основному времени первого тайма.
ПЕРЕРЫВ
46. Второй тайм начался. Горняки развели мяч с центра поля.
46. Замена в Айнтрахте - Виллемс вместо Роде.
47. Исмаили и Марлос попытались сразу же создать опаснейший момент - мяч улетел за боковую линию.
48. Костич в ответной атаке немцев опасно бил по воротам - защитники заблокировали удар.
49. Марлос подавал угловой - невысокий Мораес не смог дотянуться до мяча.
50. И гол... Костич после навеса с фланга поразил практичесик пустые ворота горняков. 1:2.
52. Исмаили лежит на газоне после столкновения с Йовичем.
53. Костич очень опасно пробил по воротам - Кривцов выбил мяч на угловой.
57. Шахтер прижал немцев к своим воротам, но ничего извлечь из территориального преимущества не может.
59. Ребич очень опасно пробил со штрафного - Пятов отличным сейвом перевел мяч на угловой.
61. Две подряд опаснейшие атаки удались Айнтрахту - мяч в обоих случая чуть разминулся со створом ворот.
63. Трапп совершил, в свою очередь шикарный сэйв после не менее шикарного прохода Исмаили и удара по воротам.
67. ГОООООЛЛЛЛЛЛЛ!!! Тайсонннн!!! Шахтер в меньшинстве сравнивает счет - 2:2!!!!
69. Замена в Шахтере - Соломон вышел на поле.
71. Коваленко ошибся при приеме мяча в потенциально очень опасной атаке горняков.
74. Соломон получил мяч в убойной позиции, но чуть замешкался и не сумел пробить по воротам соперника.
75. В ответной атаке Лука Йович пробил из не менее выгодной позиции - намного выше ворот.
77. Предупреждение Кривцову - опасная игра сзади против Гачиновича. Пропустит ответный матч игрок Шахтера.
79. Хинтерегер едва не сделал дубль - удар головой после подачи углового и мяч разминулся со штангой в нескольких сантиметрах.
81. Вторая замена в Шахтере - Малышев вместо Коваленко.
83. Замена у Айнтрахта - Де Гузман вместо Фернандеса.
84. Предупреждение Гачиновичу - грубая игра против Тайсона.
86. Костич бил по отскочившему от газона мячу из опаснейшей позиции - мимо ворот.
88. У Мораеса судорога - помогают ему прийти в себя немцы. Вот такой фейр-плей...
89. Да Коста замыкал навес с противоположного фланга от Вильямса - мяч пролетел мимо ворот.
90. Замена в Шахтере - Болбат вместо Мораеса.
90+1. Арбитр добавил к основному времени игры 4 минуты.
МАТЧ ОКОНЧЕН
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