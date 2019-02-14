Онлайн-трансляция, Шахтер - Айнтрахт: Лига Европы - 2:2, 1/16 финала, первый матч

В Харькове проходит первая официальная игра сильнейшей команды Украины в новом году.

Сегодня в Харькове на ОСК "Металлист" проходит матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА в паре "Шахтер" (Донецк) - "Айнтрахт" (Франкфурт).

Это будет первый из двух матчей команд на данном этапе соревнований. Ровно через неделю во Франкфурте состоится ответная игра.

Шахтеру крайне необходимо создать себе солидное преимущество перед ответным матчем. А это значит - нужно забивать много голов и нужна поддержка болельщиков.

Начало игры на ОСК "Металлист" - в 22.00.

ТВ-трансляция - телеканал Футбол 2.

Добрый вечер!

Мы начинаем...

Стали известны стартовые составы команд:

Шахтер: 30. Пятов, 2. Бутко, 4. Кривцов, 5. Хочолава, 31. Исмаили, 6. Степаненко, 74. Коваленко Вик., 21. Алан Патрик, 11. Марлос, 7. Тайсон, 10. Жуниор Мораес

Запасные: 68. Трубин, 22. Матвиенко Н., 17. Малышев, 27. Майкон Барберан, 50. Болбат, 8. Кайоде, 19. Соломон

А.Франкфурт: 31. Трапп, 2. Ндика, 24. да Коста, 13. Хинтереггер, 5. Фернандес Ж., 11. Гачинович, 17. Роде, 20. Хасебе, 4. Ребич, 8. Йович Л., 10. Костич

Запасные: 1. Реннов, 3. Фалетт, 15. Виллемс, 23. Русс, 6. де Гузман, 9. Алле, 39. Пасьенсия

Матч начался!

1. Немцы развели мяч с центра поля.

4. Шахтер пытается атаковать, но пока из этого мало что получается. Но, инициатива за горняками.

6. Предупреждение Степаненко - грубая игра против Ребича.

8. И гол... Хинтерегер после подачи штрафного головой пробил в сторону ворот - Пятов вместе с мячом влетел в ворота.

9. Пенальти!!! Буквально в следующей атаке Мораес заработал 11-метровый.

10. ГОООООООЛЛЛЛЛ!!! Марлосм ударил не очень удачно, но мяч от руки вратаря все-таки влетел в ворота. 1:1

11, Удаление Степаненко - грубая игра против Роде.

12. Фонсека бурно обсуждает эпизод с удалением Степаненко с арбитром.

13. Начало матча выдалось слишком бурным..

14. Опасный штрафной для немцев - Костич бьет выше перекладины..

18. Опасный шщтрафной для Шахтера зарабатывает Жуниор Мораес. Предупреждение Фернандешу - грубая игра.

20. Подача штрафного - Трапп кулаками выбивает мяч.

24. И еще одна опаснейшая атака немцев - Йович бил с убойной позиции, чуть выше ворот.

26. Теперь Ребич убежал от защитников горняков и пробил - мимо.

27. Большое преимущество имеют немцы в эти минуты, Атака следует за атакой.

34. Гачинович зарабатывает угловой для своей команды.

35. В этот раз немцам не удалось создать ничего опасного - мяч попадает в руки Пятову.

37. Ребич навешивает в штрафную на Йовича - мяч пролетает над штрафной площадкой Шахтера и уходит в аут.

41. Гачинович бьет по воротам - Пятов отбивает одной рукой мяч на угловой

42. Три угловых подряд подал Айнтрахт - хозяева поля отбились.

45. Арбитр добавил 2 минуты к основному времени первого тайма.

ПЕРЕРЫВ

46. Второй тайм начался. Горняки развели мяч с центра поля.

46. Замена в Айнтрахте - Виллемс вместо Роде.

47. Исмаили и Марлос попытались сразу же создать опаснейший момент - мяч улетел за боковую линию.

48. Костич в ответной атаке немцев опасно бил по воротам - защитники заблокировали удар.

49. Марлос подавал угловой - невысокий Мораес не смог дотянуться до мяча.

50. И гол... Костич после навеса с фланга поразил практичесик пустые ворота горняков. 1:2.

52. Исмаили лежит на газоне после столкновения с Йовичем.

53. Костич очень опасно пробил по воротам - Кривцов выбил мяч на угловой.

57. Шахтер прижал немцев к своим воротам, но ничего извлечь из территориального преимущества не может.

59. Ребич очень опасно пробил со штрафного - Пятов отличным сейвом перевел мяч на угловой.

61. Две подряд опаснейшие атаки удались Айнтрахту - мяч в обоих случая чуть разминулся со створом ворот.

63. Трапп совершил, в свою очередь шикарный сэйв после не менее шикарного прохода Исмаили и удара по воротам.

67. ГОООООЛЛЛЛЛЛЛ!!! Тайсонннн!!! Шахтер в меньшинстве сравнивает счет - 2:2!!!!

69. Замена в Шахтере - Соломон вышел на поле.

71. Коваленко ошибся при приеме мяча в потенциально очень опасной атаке горняков.

74. Соломон получил мяч в убойной позиции, но чуть замешкался и не сумел пробить по воротам соперника.

75. В ответной атаке Лука Йович пробил из не менее выгодной позиции - намного выше ворот.

77. Предупреждение Кривцову - опасная игра сзади против Гачиновича. Пропустит ответный матч игрок Шахтера.

79. Хинтерегер едва не сделал дубль - удар головой после подачи углового и мяч разминулся со штангой в нескольких сантиметрах.

81. Вторая замена в Шахтере - Малышев вместо Коваленко.

83. Замена у Айнтрахта - Де Гузман вместо Фернандеса.

84. Предупреждение Гачиновичу - грубая игра против Тайсона.

86. Костич бил по отскочившему от газона мячу из опаснейшей позиции - мимо ворот.

88. У Мораеса судорога - помогают ему прийти в себя немцы. Вот такой фейр-плей...

89. Да Коста замыкал навес с противоположного фланга от Вильямса - мяч пролетел мимо ворот.

90. Замена в Шахтере - Болбат вместо Мораеса.

90+1. Арбитр добавил к основному времени игры 4 минуты.

МАТЧ ОКОНЧЕН

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