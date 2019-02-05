Футбик: Сегей Нагорняк показал, как надо тренировать детей (видео)

Ветеран дал 5 незаменимых советов будущим чемпионам, а так же показал фирменное упражнение от таранного форварда, которое одновременно укрепляет плечи, пресс и ноги.

Будущий тренер сборной Украины Сергей Нагорняк пришел в программу «Футбик» поучить детей футболу.

Ветеран дал 5 незаменимых советов будущим чемпионам, а так же показал фирменное упражнение от таранного форварда, которое одновременно укрепляет плечи, пресс и ноги, говорится в сюжете Футбик.

И продемонстрировал, что он полностью готов возглавить сборную Украины U-19.

- Как ты вообще учился в школе? Это важно было?

- Честно говоря, я учился в школе в те времена на тройки. Это была пятибалльная система, у меня были тройки. Но военное училище закончил все на 4 и 5.

- Сейчас реально дорасти до уровня сборной из любителей?

- Конечно реально. Потому что у нас сейчас футбол в таком состоянии, поверьте мне, что коллективы физкультуры, команды второй, первой лиги, то уровень не особо отличается. В этом мире нет ничего невозможного. Тем более, в это все, носить мяч на голове, держать на носу, в футболе ничего не значит. Я объясняю почему: оно в игре вам не понадобится!

- Ты доказал своей карьерой, что можно быть высоким, габаритным и скоростным. И это может быть применено к нашему футболу. А если вот такой дрищь, то как тогда?

- Во-первых, надо проверить, с аппетитом нормально? А если серьезнее, то я сейчас назову игроков примерно вашей комплекции, которые играют на высоком уровне в футбол. Взять, например, тех же Рибери, Роббена, как вы, невысокие, может ноги крепче, потому что едят лучше и пиво пьют нефильтрованное. У нас же тоже есть много футболистов, тот же Ваня Петряк, он разве больше, чем вы? Абсолютно нет. А играет в Ференцварош, в сборную попал в полугодие.

- По матчам ветеранов видно, что ты за словом в карман не лезешь. Любитель напихать?

- Это все от того что ку нас такой коллектив собрался, мы не любим проигрывать. И отсюда все затравки идут. Мы травил друг-друга. Особенно когда против нас выпускают молодых, 20-летних, а нам всем уже за сорок, конечно тяжело с ними в скорости соревноваться.

- Твой совет молодому игроку как не нервничать перед матчем?

- Если ты не нервничаешь пере игрой, значит в футбол играть тебе не нужно.

- Я о Погба сейчас подумал, он вроде не молодой, так он и не футболист?

- На сегодняшний день это футболист, который в клубе не соответствует своему ценнику. Я говорю про уровень игры, который он демонстрирует. Да, он хороший, у него пластика, данные все у него есть, но его купили в такую команду как Манчестер за сто миллионов, он там не на ведущих ролях.