Во Франции нашли обломки самолета, в котором летел футболист Сала

До этого момента Эмилиано Сала считался пропавшим без вести.

На берегу моря во Франции найдены две подушки с пропавшего самолета, на котором летел аргентинский форвард футбольного клуба "Кардифф" Эмилиано Сала.

Об этом сообщает BBC.

Две подушки от кресел самолета были обнаружены французскими властями в понедельник на пляже Сюртенвилль на Котантенском полуострове на северо-западе Франции.

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После этого британский Отдел по расследованию воздушных происшествий (AAIB) определил район подводного поиска площадью в 4 квадратных морских мили, где могут находиться обломки самолета.

Этот район был очерчен исходя из анализа траектории и последнего зафиксированного радарами местоположения самолета. Дно в районе предполагаемого крушения будет обследовано сонарами, а в случае обнаружения обломков будет задействован подводный аппарат.

Поиски займут не менее трех дней и начнутся не ранее конца недели. Пока началу поисков препятствуют плохие погодные условия.

Как сообщал УНИАН, частный самолет, на борту которого находился 28-летний аргентинский новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала, исчез с радаров над Ла-Маншем 22 января. Спасательная операция продолжалась трое суток, но не привела к результатам. Вскоре полиция сообщила о прекращении поисков. Вероятной причиной аварии называют обледенение крыльев самолета.