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Месси призвал полицию продолжать поиски самолета, в котором находился Эмилиано Сала

16:19, 25 января 2019
Футбол
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Эмилиано Сала отправил голосовое сообщение из самолета незадолго до трагедии / ole.com.ar

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси на своей странице в Instagram призвал полицию продолжать поиски пропавшего форварда «Кардиффа» Эмилиано Салы.

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«Пока остается хоть какая-то надежда, прошу вас – пожалуйста, не прекращайте поиски Эмилиано. Все мои силы и поддержка с его родными и друзьями», - написал Месси.

Частный самолет, на борту которого находился 28-летний аргентинский новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала, исчез с радаров в понедельник над Ла-Маншем. Спасательная операция продолжалась трое суток, но не привела к результатам. В четверг вечером полиция сообщила о прекращении поисков

Вероятной причиной аварии называют обледенение крыльев летательного аппарата.

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Теги: #авиакатастрофа#Лионель Месси