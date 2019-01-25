Месси призвал полицию продолжать поиски самолета, в котором находился Эмилиано Сала

Звезда «Барселоны» поддержал семью пропавшего футболиста.

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси на своей странице в Instagram призвал полицию продолжать поиски пропавшего форварда «Кардиффа» Эмилиано Салы.

Читайте такжеГлава поисковой группы самолета в Ла-Манше: не думаю, что кто-то выжил

«Пока остается хоть какая-то надежда, прошу вас – пожалуйста, не прекращайте поиски Эмилиано. Все мои силы и поддержка с его родными и друзьями», - написал Месси.

Частный самолет, на борту которого находился 28-летний аргентинский новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала, исчез с радаров в понедельник над Ла-Маншем. Спасательная операция продолжалась трое суток, но не привела к результатам. В четверг вечером полиция сообщила о прекращении поисков.

Вероятной причиной аварии называют обледенение крыльев летательного аппарата.