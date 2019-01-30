Шахтер сыграет два контрольных матча за один день
17:28, 30 января 2019Футбол
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31 января «горняки» проведут две игры в Турции
Шахтер проведет две игры за один день на сборах в Турции / shakhtar.com
Донецкий "Шахтер" в четверг проведет сразу два контрольных матча на учебно-тренировочном сборе в Турции.
В 10:00 по Киеву подопечные Паулу Фонсеки сыграют с датским «Хобро».
Официальный сайт горняков покажет матч в прямом эфире. Трансляция будет доступна по ссылке после авторизации на сайте.
Также в 16:00 смотрите онлайн игры «Шахтера» против польского «Леха».
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