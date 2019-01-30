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Шахтер сыграет два контрольных матча за один день

17:28, 30 января 2019
Футбол
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Шахтер проведет две игры за один день на сборах в Турции / shakhtar.com

В 10:00 по Киеву подопечные Паулу Фонсеки сыграют с датским «Хобро».

Официальный сайт горняков покажет матч в прямом эфире. Трансляция будет доступна по ссылке после авторизации на сайте. 

Также в 16:00 смотрите онлайн игры «Шахтера» против польского «Леха». 

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