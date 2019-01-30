Шахтер сыграет два контрольных матча за один день

31 января «горняки» проведут две игры в Турции

Донецкий "Шахтер" в четверг проведет сразу два контрольных матча на учебно-тренировочном сборе в Турции.

В 10:00 по Киеву подопечные Паулу Фонсеки сыграют с датским «Хобро».

Официальный сайт горняков покажет матч в прямом эфире. Трансляция будет доступна по ссылке после авторизации на сайте.

Также в 16:00 смотрите онлайн игры «Шахтера» против польского «Леха».