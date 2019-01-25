Украинец Безус подписал контракт с бельгийским Гентом
16:59, 25 января 2019Футбол
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Контракт с 28-летним хавбеком рассчитан до лета 2022 года.
Роман Безус - игрок "Гента" / kaagent.be
Украинский хавбек Роман Безус заключил контракт с бельгийским "Гентом".
Соглашение 28-летнего футболиста с новым клубом рассчитано до лета 2022 года, сообщает официальный сайт "Гента".
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Бельгийские СМИ сообщали, что стоимость трансфера составила 1,2 млн евро.
Два предыдущих сезона Безус выступал в Бельгии за "Сент-Трюйден". В 70 матчах украинец отличился 12 голами и 13 голевыми передачами.
Безус стал третьим украинцем в «Генте». Сейчас за клуб выступают также нападающий Роман Яремчук и защитник Игорь Пластун.
Свой последний матч за национальную сборную Украины Безус провел в сентябре 2014 года против Словакии.
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