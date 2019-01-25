Украинец Безус подписал контракт с бельгийским Гентом

Контракт с 28-летним хавбеком рассчитан до лета 2022 года.

Украинский хавбек Роман Безус заключил контракт с бельгийским "Гентом".

Соглашение 28-летнего футболиста с новым клубом рассчитано до лета 2022 года, сообщает официальный сайт "Гента".

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Бельгийские СМИ сообщали, что стоимость трансфера составила 1,2 млн евро.

Два предыдущих сезона Безус выступал в Бельгии за "Сент-Трюйден". В 70 матчах украинец отличился 12 голами и 13 голевыми передачами.

Безус стал третьим украинцем в «Генте». Сейчас за клуб выступают также нападающий Роман Яремчук и защитник Игорь Пластун.

Свой последний матч за национальную сборную Украины Безус провел в сентябре 2014 года против Словакии.