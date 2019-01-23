Киевское Динамо сыграло вничью во втором контрольном матче в зимнее межсезонье

Игра против румынского Стяуа из Бухареста завершилась со счетом 1:1.

В Марбелье (Испания) завершился второй контрольный матч киевского Динамо в зимнее межсезонье, который столичный коллектив свел вничью.

Игра против румынского Стяуа из Бухареста завершилась со счетом 1:1, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Игра выглядела довольно вялой и бледной. А основные события в этом матче развернулись в самой концовке.

На 90-й минуте Сидклей точным ударом со штрафного открыл счет и вывел киевское "Динамо" вперед - 1:0. Однако, уже в добавленное арбитром время, на 90+4 минуте, Иоан Хора после навеса от Михая Романа головой ударом от земли отправил мяч в ворота "Динамо" и сравнял счет в матче - 1:1.