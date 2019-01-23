Киевское Динамо сыграло вничью во втором контрольном матче в зимнее межсезонье
19:16, 23 января 2019Футбол
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Игра против румынского Стяуа из Бухареста завершилась со счетом 1:1.
Игроки Динамо свели вничью матч с румынским Стяуа / facebook.com/fcdynamoua
В Марбелье (Испания) завершился второй контрольный матч киевского Динамо в зимнее межсезонье, который столичный коллектив свел вничью.
Игра против румынского Стяуа из Бухареста завершилась со счетом 1:1, сообщает официальный сайт столичного клуба.
Игра выглядела довольно вялой и бледной. А основные события в этом матче развернулись в самой концовке.
На 90-й минуте Сидклей точным ударом со штрафного открыл счет и вывел киевское "Динамо" вперед - 1:0. Однако, уже в добавленное арбитром время, на 90+4 минуте, Иоан Хора после навеса от Михая Романа головой ударом от земли отправил мяч в ворота "Динамо" и сравнял счет в матче - 1:1.
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