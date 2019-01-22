Игрок Карпат Лебеденко перешел в испанский Луго

Украинский футболист заключил контракт до 2023 года.

Защитник Орест Лебеденко, ранее выступивший во львовских Карпатах, подписал контракт с командой второго испанского Дивизиона - Сугунда - Луго.

Соглашение между игроком и клубом рассчитано до июня 2023 года, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Презентация Лебеденко в качестве игрока испанского клуба состоится сегодня в 13.00 по местному времени (14.00 - по Киеву), говорится в сообщении.

20-летний Лебеденко сыграл 15 матчей во всех турнирах нынешнего сезона в составе Карпат, сделав одну результативную передачу.

На данный момент Луго находится на 16-м месте Сегунды, имея в своем активе 23 очка после 22 туров.