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Шахтёр покажет матч с Хайдуком бесплатно на официальном сайте

15:06, 21 января 2019
Футбол
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Шахтер покажет матчи из Белека бесплатно на официальном клубном сайте / shakhtar.com

Футбольный клуб Шахтер (Донецк) организует бесплатный просмотр матчей основной команды в рамках зимнего межсезонного сбора в Белеке (Турция).

Матчи будут транслироваться на официальном сайте горняков, но для просмотра необходимо зарегистрироваться по ссылке live.shakhtar.com

22 января «горняки» встретятся с хорватским «Хайдуком» (в 16:00 по Киеву), а 26 января – с азербайджанским «Карабахом» (10:00).

Обе игры будут абсолютно бесплатно показаны болельщикам, которые зарегистрированы на официальном сайте клуба.

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Теги: #ФК Шахтер#Шахтер межсезонье Белек#межсезонье