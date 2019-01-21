Шахтёр покажет матч с Хайдуком бесплатно на официальном сайте
15:06, 21 января 2019Футбол
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На первом сборе в турецком Белеке «Шахтер» проведет две товарищеских игры.
Шахтер покажет матчи из Белека бесплатно на официальном клубном сайте / shakhtar.com
Футбольный клуб Шахтер (Донецк) организует бесплатный просмотр матчей основной команды в рамках зимнего межсезонного сбора в Белеке (Турция).
Матчи будут транслироваться на официальном сайте горняков, но для просмотра необходимо зарегистрироваться по ссылке live.shakhtar.com.
22 января «горняки» встретятся с хорватским «Хайдуком» (в 16:00 по Киеву), а 26 января – с азербайджанским «Карабахом» (10:00).
Обе игры будут абсолютно бесплатно показаны болельщикам, которые зарегистрированы на официальном сайте клуба.
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