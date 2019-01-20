Матч сборной Украины на Арене Львов в отборе Евро-2020 могут перенести из-за проблем с полем

На "Арене Львов" потребуется замена газона.

7 июня сборная Украины по футболу должна сыграть официальный матч отбора на чемпионат Европы. Соперник – сборная Сербии. Эта игра может состояться на "Арене Львов". Но из-за проблем с газоном матч во Львове оказался под угрозой срыва.

Об этом заявил исполняющий обязанности директора стадиона «Арена Львов» Юрий Майборода, сообщает 24tv.ua.

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«1 марта начнем работу по замене газона. 10 марта эти работы должны быть закончены. Это искусственная основа из искусственных и натуральных нитей. Ее устилают, засыпают специальной почвой и сеют траву. Натуральная нитка сгниет и трава, которая вырастет, переплетется с искусственной и будет служить дольше, меньше портиться и станет более устойчивой. Уход за травой, стрижка газона – все остается так же, как и было. Просто теперь еще будет искусственная основа на 3,5 см. Это новейшая технология, которую будут использовать на стадионах во время чемпионата мира в Катаре. В Украине такое поле сделал «Шахтер» на базе в Святошино», – рассказал Майборода.

«Андрей Шевченко настаивает, чтобы первая домашняя игра отбора на Евро-2020, 7 июня, состоялась во Львове. Хотя все равно будут риски, потому что может сразу не прижиться газон. Надо не меньше месяца, чтобы он прижился, и тогда смотреть», – добавил Майборода.

Стоит отметить, что менять газон на "Арене Львов" с момента открытия стадиона будут впервые.