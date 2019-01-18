цей матеріал доступний українською

Ракицкий близок к переходу в российский «Зенит» - СМИ

15:28, 18 января 2019
Футбол
172 0
Ракицкий может сменить клуб уже в ближайшее время / shakhtarl.com

Переговоры между клубами о трансфере 29-летнего футболиста находятся в завершающей стадии, сообщает Трибуна.

По информации телеграм-канала «Ненобель» (принадлежащего комментатору российского телеканала Матч Нобелю Арустамяну)  со ссылкой на агента Шандора Варгу, контракт будет рассчитан на 2,5 года.  

По информации «Чемпионата», Зенит предложил за украинского защитника 10 млн евро.

Ракицкий провел в «Шахтере» всю "взрослую" футбольную карьеру.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ФК Шахтер#Ракицкий трансфер#межсезонье