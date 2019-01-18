Ракицкий близок к переходу в российский «Зенит» - СМИ

Зенит предложил за украинского защитника 10 млн евро.

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий может перейти в «Зенит» в нынешнее зимнее трансферное окно.

Переговоры между клубами о трансфере 29-летнего футболиста находятся в завершающей стадии, сообщает Трибуна.

По информации телеграм-канала «Ненобель» (принадлежащего комментатору российского телеканала Матч Нобелю Арустамяну) со ссылкой на агента Шандора Варгу, контракт будет рассчитан на 2,5 года.

По информации «Чемпионата», Зенит предложил за украинского защитника 10 млн евро.

Ракицкий провел в «Шахтере» всю "взрослую" футбольную карьеру.