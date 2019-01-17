Барселоне грозит исключение из Кубка Испании в этом сезоне

Один из игроков каталонской команды не имел права участвовать в первом матче 1/8 финала турнира.

«Барселону» могут исключить из розыгрыша Кубка Испании в этом сезоне за то, что в первом гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Леванте» (1:2) за каталонцев сыграл футболист, который был дисквалифицирован.

Об этом сообщает El Mundo.

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По информации источника, речь идёт о защитнике Хуане Мовилье, который отыграл 58 минут во встрече с «Леванте». Отмечается, что игрок получил дисквалификацию по выступлениям за вторую команду «Барселоны» и не имел права участвовать в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

Ответный матч между «Барселоной» и «Леванте» пройдёт на стадионе «Камп Ноу» сегодня, 17 января. Начало встречи - в 22:30 по киевскому времени.