Игрок сборной Украины Швед хочет перейти в киевское "Динамо" - СМИ

Также рассматривается вариант перехода игрока в испанский Леганес.

Футболист сборной Украины и львовских Карпат Марьян Швед хочет уже в ближайшее время оказаться в киевском Динамо.

Вместе с тем, у игрока есть предложение продолжить карьеру в испанском Леганесе, сообщает львовское издание Спортивка.

"Марьян больше хочет в Киев, но если не продадут Цыганкова, там делать нечего - скамейка запасных... А Леганес, похоже, собирает украинскую колонию: Лунин уже есть, Кравца и Шведа приглашают..", - сообщает издание.

В декабре, в интервью УНИАН Швед, отвечая на вопрос "Если сейчас у вас будет выбор: «Динамо», «Шахтер» или заграница. Что выберете?" отметил: "Будут предложения, сядем с руководством за стол и будем решать. Уверен, что когда «Карпаты» получат запрос от хорошего клуба, не обязательно украинского, никто меня силой держать не будет. Я смогу продолжать свою карьеру на высшем уровне, а клуб получит за меня хорошую компенсацию, которую сможет вложить в развитие нашей школы и выращивать будущих талантов".