Ювентус обыграл Сампдорию в центральном матче тура чемпионата Италии

Игра завершилась со счетом 2:1.

В Турине на Альянц-Стэдиум завершился матч 19-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором "Ювентус" принимал "Сампдорию" и одержал победу.

Матч завершился со счетгом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.

В составе победителей дважды отличился лидер сборной Португалии и самый звездный игрок туринской команды Криштиану Роналду.

Уже на 2-й минуте игры Роналду получил пас с противоположного фланга и пробил с угла штрафной в дальний нижний угол. Вратарь "Сампдории" Аудэро, права на которого принадлежат "Ювентусу" не среагировал на удар - 1:0. Но преимущество в счете у черно-белых сохранялось недолго. В середине тайма, на 33-й минуте, Фабио Квальярелла реализовал пенальти - 1:1.

Решающий эпизод в матче произошел на 65-й минуте, когда судья назначил 11-метровый уже в сторону ворот Сампдории. Главный герой матча Роналду не сплоховал - 2:1.

Уже в добавленное арбитром время "Сампдория", казалось, сенсационно сравняла счет, но гол был отменен из-за оффсайда после видеопросмотра.

Таким образом, на счету "Ювентуса" 53 очка после 19 туров - 17 побед, 2 ничьи и ни одного поражения - более чем уверенное лидерство в национальном первенстве.