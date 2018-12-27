Чемпионат Италии по футболу грозили приостановить из-за столкновений фанатов

Четыре болельщика "Наполи" получили ножевые ранения перед матчем с "Интером", а еще один фанат скончался из-за того, что его сбила машина.

Чемпионат Италии по футболу мог быть приостановлен из-за беспорядков в день матча 18-го тура между "Интером" и "Наполи" (1:0), который состоялся в Милане в среду. Об этом заявил президент итальянской Федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина.

"Я очень взволнован. Не являясь психологом, могу быть уверенным в том, что многие игроки, выступавшие в тот день на "Сан-Сиро", очень сильно нервничали", - приводит слова Гравины Football Italia.

Тем не менее позже Федерация футбола Италии приняла решение не останавливать национальный чемпионат из-за инцидента со столкновениями болельщиков. В итоге матчи Серии А возобновятся в субботу. Все игры пройдут согласно расписанию.

Напомним, четыре болельщика "Наполи" получили ножевые ранения перед матчем с "Интером", а еще один болельщик хозяев скончался из-за того, что его сбила машина. Также во время матча поклонники "Интера" выкрикивали расистские оскорбления в адрес лидера неаполитанцев Калиду Кулибали.