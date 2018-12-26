В зимнее межсезонье Цыганковым интересовался немецкий "Шальке" - журналист
11:43, 26 декабря 2018Футбол
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Руководство Динамо отказалось продавать игрока сейчас, но пообещало вернутся к этому вопросу летом.
Виктор Цыганков летов может покинуть Динамо / facebook.com/fcdynamoua
Немецкий Шальке из Гельзенкирхена обращался руководству киевского Динамо по поводу приобретения Дениса Цыганкова уже в нынешнее зимнее межсезонье.
Руководство Динамо отказало представителям немецкого клуба, пообещав вернуться к этому вопросу в летнее межсезонье, сообщил в Facebook журналист Кирилл Крыжановский.
Таким образом, шансы на трансфер Цыганкова зимой упали до нуля, а вот летом это будет реальный вариант, отметчает журналист.
Ранее в СМИ фигурировала сумма в 20 млн. евро, которые предлагались за Цыганкова со стороны иностранных клубов нынешней зимой.
А ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык сообщил, что Динамо устновило отступные за лидера команды в размере 50 миллионов евро.
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