Ювентус обыграл Рому в центральном матче дня итальянской Серии А

Матч завершился со счетом 1:0.

В Турине завершился центральный матч тура чемпионата Италии по футболу среди команд Серии А, в котором туринский Ювентус принимал римскую Рому.

Игра завершилась со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч изобиловал обоюдоострыми моментами. Тем не менее, Рома так и не смогла реализовать свои моменты. Победный гол в этой игре был забит на 35-й минуте. Дзаньоло потерял мяч на фланге возле своей штрафной и Де Шильо сразу сделал навес на линию вратарской. Манджукич продавил Сантона и головой нанес точный удар - 1:0.

Уже в добавленное время игры, на 90+2 минуте Дулгас Коста забил второй гол, но судья его не засчитал. После просмотра видеоповтора арбитр зафиксировал нарушение правил против Дзаньоло.

Таким образом, у Ювентуса 49 очков в 17 матчах национального чемпионата - 16 побед, 1 ничья и ни одного поражения.