Датский легионер Динамо успешно перенес операцию на лодыжке
18:30, 18 декабря 2018Футбол
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На восстановление Миккелю Дуэлуну понадобится 2-3 месяца.
Дуэлун пропустит всю зимнюю подготовку Динамо / instagram.com/duelund_99
Хавбек киевского Динамо Миккель Дуэлун сообщил в соцсети об удачной операции на лодыжке.
Информацию датский легионер команды выложил на своей персональной страничке в Instagram.
Датчанин получил травму в матче Лиги Европы против чешского Яблонца.
Ранее сообщалось, что у Дуэлунда перелом латеральной лодыжки, нижней трети малоберцовой кости. На восстановление полузащитнику понадобится 2-3 месяца.
Новичка Динамо отвезли в клинику сразу после игры с Яблонцем.
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