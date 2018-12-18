Датский легионер Динамо успешно перенес операцию на лодыжке

На восстановление Миккелю Дуэлуну понадобится 2-3 месяца.

Хавбек киевского Динамо Миккель Дуэлун сообщил в соцсети об удачной операции на лодыжке.

Информацию датский легионер команды выложил на своей персональной страничке в Instagram.

Датчанин получил травму в матче Лиги Европы против чешского Яблонца.

Ранее сообщалось, что у Дуэлунда перелом латеральной лодыжки, нижней трети малоберцовой кости. На восстановление полузащитнику понадобится 2-3 месяца.

Новичка Динамо отвезли в клинику сразу после игры с Яблонцем.