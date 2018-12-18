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Датский легионер Динамо успешно перенес операцию на лодыжке

18:30, 18 декабря 2018
Футбол
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Дуэлун пропустит всю зимнюю подготовку Динамо / instagram.com/duelund_99

Информацию датский легионер команды выложил на своей персональной страничке в Instagram.

Датчанин получил травму в матче Лиги Европы против чешского Яблонца.

Ранее сообщалось, что у Дуэлунда перелом латеральной лодыжки, нижней трети малоберцовой кости. На восстановление полузащитнику понадобится 2-3 месяца.

Новичка Динамо отвезли в клинику сразу после игры с Яблонцем.

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Теги: #Лига Европы#травма#Динамо Киев