Фонсека: нам попалась отличная немецкая команда

Главный тренер "Шахтера" прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы.

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матчей с немецким «Айнтрахтом» в 1/16 Лиги Европы.

«С самого начала мы знали, что простых и слабых соперников не будет. Все, кто принимает участие в этом турнире, сильны. Нам попалась отличная немецкая команда. С «Айнтрахтом» будет тяжелое противостояние, как и с любым коллективом из Германии.

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Нам достался сильный оппонент, победивший в шести поединках своей группы. Особенно нужно принять во внимание, что они одолели «Марсель» со счетом 4:0, а также «Лацио» – 4:1. А это, возможно, одни из лучших команд соответствующих чемпионатов.

Поэтому готовимся к противостоянию с опасным соперником, результаты которого в Лиге Европы говорят сами за себя. В любом случае все немецкие клубы сильны в переходах в атаку, сильны физически. Но на данный момент трудно проводить параллели с «Хоффенхаймом», – сказал Фонсека, которого цитирует официальный сайт "Шахтера".

Как сообщал УНИАН, в плей-офф Лиги Европы "Шахтер" сыграет с "Айнтрахтом", а "Динамо" встретится с "Олимпиакосом".