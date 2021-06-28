Президент Украины Владимир Зеленский запустил флешмоб перед завтрашним матчем сборной Украины по футболу.
Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.
Президент призвал украинцев записать видео в поддержку сборной.
А, обращаясь к игрокам, он в частности отметил: «Знай, вас на поле не будет одиннадцать, нас на поле будет сорок миллионов!».
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Украина - Швеция: перед матчем
Сборная Украины сыграет против сборной Швеции 29 июня в Глазго.
Украина вышла в плей-офф с третьего места в группе, став одной из четырех лучших команд, занявших третьи места.
Швеция набрала 7 очков и стала первой в одной группе с Испанией, Словакией и Польшей.
Футболисты сборной Украины оценили выход в плей-офф на Швецию.
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