Когда румынская полиция заметила у украинских болельщиков флаг с Крымом, то заявила, что вход с этим флагом якобы запрещен.

Перед вчерашней игрой Украина - Австрия в рамках Евро-2020 двух украинских болельщиков не пускали на стадион из-за флага Украины с надписью "Crimea is Ukraine".

Об этом в Facebook рассказал киевлянин Дмитрий.

«Вчера, на Евро, в Бухаресте, у моих друзей произошла недопустимая ситуация. Мусора (имеется в виду полицейские – ред.) не пропустили на стадион баннер, где изображен Крым как украинская территория.

В государстве, где признают украинским суверенитет и территориальную целостность - местная полиция вместе с УЕФА имеет совсем другое мнение. И это при том, что УЕФА официально не имела претензий к форме Украины, где изображена карта Украины с нашим Крымом. Трудно не материться здесь", - написал он.

По его словам, когда полиция заметила у украинских болельщиков флаг с Крымом – «прибежала куча непонятных людей, оттеснила нас в сторону и сфоткала флаг. Сказали, что вход с этим флагом якобы запрещен, потому что это политика».

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«На наши утверждения, что это не политика, а просто факт - нас спросили, хотим ли мы попасть на футбол, и настояли на сдаче флага в камеру хранения. Сказали, что Крым спорная территория между Россией и Украиной и отказались взглянуть на карту в гугл мапс», - отметил Дмитрий.

Также с румынскими правоохранителями имел разговор их украинский коллега из полиции диалога. Он попытался объяснить румынам, что флаг можно пропускать. Но в итоге попросил своих сограждан сдать флаг в камеру хранения, чтобы избежать конфликтной ситуации.

Украина - Австрия: итоги матча

Сборная Украины проиграла австрийцам со счетом 0:1 и потеряла второе место в группе С.

По итогам 3-го тура с 3 набранными очками Украина заняла третье место в группе. Теперь выйти в плей-офф "желто-синие" могут только в том случае, если попадут в число четырех лучших команд среди тех, которые займут третьи места.

В то же время сборная Австрии набрала 6 очков и вышла в плей-офф со второго места в группе. В 1/8 финала австрийцы сыграют с Италией.

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Автор: Денис Прядко