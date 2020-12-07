Бывшая профессиональная боксерша Вивиан Обенауф была арестована по подозрению в избиении своего мужа Томаса до смерти.
Уроженка Бразилии, которая трижды билась в боях за титул чемпионки мира, в январе вышла замуж за своего 61-летнего мужа. Теперь ее обвиняют в том, что она избила его до смерти "тупым предметом" в квартире, в которой они жили, пишет Daily Star.
34-летняя Обенауф была арестована на неделе и сейчас находится под следствием после того, как жертва умерла в результате "длительного насильственного нападения",
Издание отмечает, что полиция провела обыск в тренажерном зале, принадлежащем Обенауф, а также в квартире пары.
Обенауф за свою карьеру выиграла 14 боев и потерпела 6 поражений, в прошлом году она покинула ринг. После этого она начала работать в индустрии гостеприимства в Швейцарии, а затем открыла собственный тренажерный зал.
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