Звездный боксер решил записать обращение по этому поводу.

Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри был расстроен подорожанием пакетов в супермаркете.

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Боксер был настолько возмущен ситуацией, что записал обращение, которое опубликовал в Twitter.

"Шокирующие новости. Я добрался до кассы, где узнал, что теперь обычный полиэтиленовый пакет, в который можно сложить продукты, стоит 50 пенсов. Раньше цена таких сумок составляла 5 пенсов, но теперь она выросла до 50. Вот это настоящая свобода. Никогда не слышал ничего подобного", - сказал Фьюри.

Стоит отметить, что 50 пенсов - это почти 19 гривень.

Тайсон Фьюри: последние новости

Фьюри должен был выйти на ринг в США 19 декабря против Деонтея Уайлдера - боксеры планировали провести третий бой, но из-за матчей НФЛ организовать событие не удалось.

Тайсон Фьюри провел на профи-ринге 31 бой, одержав 30 побед при одном ничейном исходе.

В следующем году Фьюри намерен провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира против британца Энтони Джошуа, владеющего поясами IBF, WBO, WBA и IBO. Этим планам хочет помешать украинец Александр Усик.

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Перевод: Данил Слесь