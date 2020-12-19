Украинский боксер Александр Усик заявил, что не против, чтобы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа определили абсолютного чемпиона мира.
Об этом он сказал в комментарии The Sun.
"Все четыре пояса могут оказаться в одних руках одного человека. Это может быть уникальная возможность. Нам нужно все поговорить и обсудить, чтобы это произошло, потому что это действительно большое событие".
При этом Усик подчеркнул, что по-прежнему хочет встретиться в ринге с Джошуа:
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"Я до сих пор хочу боя с Джошуа за титул. Есть много факторов для того, чтобы этот поединок состоялся. Моя команда, все заинтересованные стороны уже работают над этим. Но есть еще много людей, которые хотят подраться с ним, например, Фьюри".
Ситуация в супертяжелом весе: главное
- Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. В настоящий момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.
- Джошуа защитил титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря. Теперь ему необходимо провести обязательную защиту пояса WBO.
Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что в декабре он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера. Однако у Фьюри уже заявили, что третьего боя не будет.
В 2021 году Джошуа и Фьюри хотят провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Их промоутеры настроены организовать этот поединок.
Однако Александр Усик заявлял, что британцы могут подраться, если оставят пояс WBO вакантным.
Если титул WBO будет вакантным, Усик может оспорить его с британцем Джо Джойсом, который уже бросал украинцу вызов.
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