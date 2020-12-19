Украинский боксер готов отойти в сторону, чтобы бой двух чемпионов состоялся.

Украинский боксер Александр Усик заявил, что не против, чтобы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа определили абсолютного чемпиона мира.

Об этом он сказал в комментарии The Sun.

"Все четыре пояса могут оказаться в одних руках одного человека. Это может быть уникальная возможность. Нам нужно все поговорить и обсудить, чтобы это произошло, потому что это действительно большое событие".

При этом Усик подчеркнул, что по-прежнему хочет встретиться в ринге с Джошуа:

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"Я до сих пор хочу боя с Джошуа за титул. Есть много факторов для того, чтобы этот поединок состоялся. Моя команда, все заинтересованные стороны уже работают над этим. Но есть еще много людей, которые хотят подраться с ним, например, Фьюри".

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Автор: Антон Дударь