На чемпионате Украины до 22 лет случился бешеный нокаут.
Вадим Клим сначала загнал себя в неловкое положение, максимально прижавшись к канатам ринга, и казалось когда уже спасения нет, спортсмен смог провести безупречную контратаку. Клим выполнил "lucky punch" крепким ударом в челюсть, а затем завершил комбинацию из левой руки в голову. Оппонент рухнул на канвас, едва встал, но из-за его состояния рефери из соображений безопасности прекратил бой досрочно.
Одаренного парня признали лучшим боксером соревнований. Заметим, что это был отборочный турнир боксеров в состав сборной Украины на чемпионат Европы, который запланирован на конец мая в Италии.
Читайте также148-килограммового боксера нокаутировал значительно уступающий в габаритах соперник (видео)
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Вы трусы": чемпион мира спровоцировал Ломаченко на первый твит за полтора года и последующую перепалку
- Легенда бокса Холифилд показал, как готовится к бою против Тайсона (видео)
- "Жду тебя": Усик пригласил британского боксера на Олимпийский
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram