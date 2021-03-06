На чемпионате Украины до 22 лет можно встретить настоящих талантов.

На чемпионате Украины до 22 лет случился бешеный нокаут.

Вадим Клим сначала загнал себя в неловкое положение, максимально прижавшись к канатам ринга, и казалось когда уже спасения нет, спортсмен смог провести безупречную контратаку. Клим выполнил "lucky punch" крепким ударом в челюсть, а затем завершил комбинацию из левой руки в голову. Оппонент рухнул на канвас, едва встал, но из-за его состояния рефери из соображений безопасности прекратил бой досрочно.

Одаренного парня признали лучшим боксером соревнований. Заметим, что это был отборочный турнир боксеров в состав сборной Украины на чемпионат Европы, который запланирован на конец мая в Италии.

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Автор: Будрин Артем