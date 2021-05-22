Мэнни Пакьяо / фото rsport.ru
Выдающийся филиппинский боксер Мэнни Пакьяо выйдет в ринг против американца Эррола Спенса.
Об этом лично 42-летняя звезда спорта подтвердил в своем Instagram.
Последний раз Пакьяо сражался летом 2019, когда решением судей победил Кита Турмана. Пакьяо владеет титулом WBA в полусреднем весе, а его будущий соперник, 31-летний Спенс, имеет пояса WBC и IBF - именно эти три трофея будут стоять на кону.
Заметим, что Спенс последний раз дрался в декабре прошлого года, когда победил Дани Гарсию.
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