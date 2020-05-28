Легендарный боксер Тайсон устроил драку на турнире по рестлингу (видео)
Легендарный боксер Майк Тайсон стал гостем рестлерского шоу, на котором стал одним из инициаторов драки.
Шоу All Elite Wrestling’s Dynamite проходило в американском Джексонвилле.
Тайсон прибыл в компании бывших чемпионов UFC Витора Белфорда, Генри Сехудо и Рашада Эванса. Железный Майк со своей "свитой" вышел на ринг, а после нескольких реплик между ним и звездой WWE Крисом Джерико возник конфликт, который перерос в драку.
Видео инцидента опубликовал Twitter-аккаунт B/R Wrestling.
MIKE TYSON AND CHRIS JERICHO BRAWL 😳— B/R Wrestling (@BRWrestling) May 28, 2020
(via @AEWonTNT)pic.twitter.com/6OuNKfkqAR
Ранее Майк Тайсон объявил о возобновлении карьеры и начал активные тренировки. 53-летний боксер намерен провести несколько выставочных поединков.
Как сообщал УНИАН, ранее чемпион мира Тайсон Фьюри рассказал о предложении провести бой с Тайсоном.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram