Легендарный боксер Тайсон устроил драку на турнире по рестлингу (видео)

Боксер посетил шоу в США.

Легендарный боксер Майк Тайсон стал гостем рестлерского шоу, на котором стал одним из инициаторов драки.

Шоу All Elite Wrestling’s Dynamite проходило в американском Джексонвилле.

Тайсон прибыл в компании бывших чемпионов UFC Витора Белфорда, Генри Сехудо и Рашада Эванса. Железный Майк со своей "свитой" вышел на ринг, а после нескольких реплик между ним и звездой WWE Крисом Джерико возник конфликт, который перерос в драку.

Видео инцидента опубликовал Twitter-аккаунт B/R Wrestling.

Ранее Майк Тайсон объявил о возобновлении карьеры и начал активные тренировки. 53-летний боксер намерен провести несколько выставочных поединков.

Как сообщал УНИАН, ранее чемпион мира Тайсон Фьюри рассказал о предложении провести бой с Тайсоном.

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