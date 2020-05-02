Легенда бокса Тайсон продемонстрировал фантастическую форму в 53 года (видео)
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон показал на видео свою сумасшедшую физическую форму.
Видео Тайсон опубликовал в Twitter.
53-летний экс-боксер показал, как работает "на лапах", продемонстрировав прекрасные кондиции.
"Я плохой парень на всю жизнь", - написал боксер.
I’m a Bad Boy for Life. Watch #BadBoysforLife now on DVD Blueray @realmartymar#willsmith#stillthebaddestmanontheplanetpic.twitter.com/R9Zmz19GFm— Mike Tyson (@MikeTyson) May 1, 2020
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В конце апреля Тайсон заявил, что собирается привести себя в форму, чтобы принять участие в нескольких выставочных боях с целью собрать средства на благотворительность.
Напомним, Тайсон провел свой последний бой в 2005 году. Он провел на ринге 56 боев, одержав 50 побед.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Тайсон назвал Василия Ломаченко своим любимым боксером.