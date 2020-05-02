Легенда бокса Тайсон продемонстрировал фантастическую форму в 53 года (видео)

Легендарный боксер показал, как работает "на лапах".

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон показал на видео свою сумасшедшую физическую форму.

Видео Тайсон опубликовал в Twitter.

53-летний экс-боксер показал, как работает "на лапах", продемонстрировав прекрасные кондиции.

"Я плохой парень на всю жизнь", - написал боксер.

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В конце апреля Тайсон заявил, что собирается привести себя в форму, чтобы принять участие в нескольких выставочных боях с целью собрать средства на благотворительность.

Напомним, Тайсон провел свой последний бой в 2005 году. Он провел на ринге 56 боев, одержав 50 побед.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Тайсон назвал Василия Ломаченко своим любимым боксером.