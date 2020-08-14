"Будет хлебать г*вно ложками": известный украинский боксер резко высказался о Лукашенко

Иван Редкач оценил ситуацию с протестами в Беларуси.

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач поддержал протесты в Беларуси, которые начались после выборов президента и официальной победы на них Александра Лукашенко.

Читайте также"Надеюсь, без переломов": футболиста сборной Беларуси арестовали за участие в акции протеста

Свое мнение спортсмен высказал в Instagram.

"У Лукашенко был шанс войти в историю, как первый и, скорее всего, единственный диктатор на постсоветском пространстве, который добровольно отдал власть в результате свободных выборов.

Стать таким настоящим батькой нации, окружить себя уважением, пить чай с малиновым вареньем и раз в месяц рассказывать журналистам байки о том, как он общался с президентами разных государств.

Но вместо вот такой счастливой старости, он выбрал стать батькой шакалов, которые рыщут по городам Беларуси, избивают людей, задерживают, пытают. Читаешь репортажи из РУВД и тюрем, где сейчас издеваются над теми, кто вышел отстаивать свои права, и понимаешь, что вот так начинаются гражданские войны, когда одна часть общества полностью теряет человеческий облик", - отметил Редкач.

Боксер считает, что вина в происходящем в полной мере лежит на действующем президенте страны:

"Все это устроил Лукашенко, который теперь вместо чая с малиновым вареньем будет всю оставшуюся жизнь хлебать г*вно полной ложкой".

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Позже ЦИК обнародовала предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

Вечером 9 августа тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

На следующий день, 10 августа, массовые протесты в Беларуси продолжились.

Утром 11 августа кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула страну и сейчас находится в Литве, откуда записала видеообращение.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь