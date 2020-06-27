"Посмотрим, как пойдут дела": Гвоздик не стал исключать возвращения в бокс в будущем

Александр Гвоздик руководствуется правилом "Никогда не говори "никогда".

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик заявил, что еще может вернуться в бокс в будущем.

Об этом Гвоздик сказал в интервью BoxingScene.

"Возможен ли мой камбэк? Посмотрим. Все зависит от того, как у меня пойдут дела в бизнесе. Никогда не говори "никогда". Прямо сейчас я не уверен, что мне этого хотелось бы, но не буду загадывать наперед", - сказал Гвоздик.

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"Я открыт для переговоров. Я бы рассмотрел предложения, но это не то, чего я сейчас ищу", - добавил боксер с улыбкой.

Напомним, Гвоздик провел 17 боев на профи-ринге, в которых одержал 16 побед. В своем последнем поединке украинец проиграл россиянину Артуру Бетербиеву, потеряв чемпионский пояс.

Ранее стало известно, что Гвоздик решил посвятить себя бизнесу.

Как сообщал УНИАН, боксер впервые прокомментировал решение завершить карьеру.

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