Александр Гвоздик может возобновить свою карьеру громким боем.

Промоутер Боб Арум предложил украинскому боксеру Александру Гвоздику бой за титул чемпиона мира, в случае если последний захочет возобновить свою карьеру.

Об этом сообщает Тribuna.com.

Арум уже был промоутером Гвоздика и пообещал ему сразу устроить чемпионский поединок, если Гвоздик вернется из бизнеса в профессиональный спорт.

"Когда Ломаченко готовился к Лопесу, Гвоздик приезжал часто. Саша надел перчатки и с Митрофановым отстоял один-два раунда. Боб Арум мне на ухо шепчет: "Ты ему скажи, что если он хочет вернуться, то мы для него сразу можем организовать чемпионский бой", - рассказал Климас.

Он добавил, что Гвоздик поразмышляет над предложением. Арум даже предложил, что может поставить Гвоздика на поединок с победителем боя Смит - Власов.

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Александр Гвоздик: главное

Александр свой последний поединок провел в октябре 2019 года и проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

Летом 2020 года 33-летний украинец завершил карьеру.

Гвоздик - бронзовый призер Олимпиады-2012. На профессиональном ринге он провел 18 поединков, в 17 одержал победы и потерпел одно поражение.

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Автор: Будрин Артем