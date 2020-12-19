Геннадий Головкин выиграл у Камила Шеремета.

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин в США провел бой против поляка Камила Шереметы.

Известный казахстанский боец одержал досрочную победу.

По ходу боя Головкин четыре раза отправлял Шеремету в нокдаун. В итоге польский боец по решению своей команды не вышел на восьмой раунд.

Головкин нанес Шеремете первое поражение в карьере в 22 боях.

Обзор боя

GGG was in cruise control all night long. 💯



(@Autozone) pic.twitter.com/EmfFiJjviT — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 19, 2020

Полное видео боя

Геннадий Головкин: первый бой за год

Головкин проводил первый бой с октября прошлого года, когда завоевал пояса в бою с украинцем Сергеем Деревянченко.

Головкин защищал титулы чемпиона мира в среднем весе в 21-й раз в карьере.

Всего на счету опытного бойца 41 победа (36 - нокаутом), 1 поражение и 1 ничья. После поражения от Сауля Альвареса в сентябре 2018 года, в котором Головкин потерял четыре пояса, он выиграл в трех поединках подряд.

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Автор: Антон Дударь