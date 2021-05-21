Чемпион мира Денис Беринчик и еще один украинский боксер Иван Редкач решили выяснить отношения.
18 апреля Редкач проиграл Реджису Прогрейсу, а Беринчик недавно в интервью YouTube-каналу "Зе Интервьюер" прокомментировал это поражение.
"Я смотрел только концовку поединка, нарезочку. Что это было? Да х***я какая-то полная. Не знаю. Пусть комментирует свой дебилизм сам. Даже ничего придумать не могу, что там произошло. Может, как-то где-то в бедре почувствовал, через локоть пробил, где-то рядом дернуло плечо и отдало нервом в шею. Шея потянула ухо, ухо потянуло мозги и что-то еще случилось. Не знаю. Просто беда. Ваня, что ты творишь, братец? Соберись", - прошелся по своему коллеге Беринчик.
Редкач, в свою очередь, не замедлил с ответом и сделал запись в Facebook.
"Денис, где ты? А где профессиональный бокс? Бей бомжей, которым под 40 лет. Или как последний твой боец из Чили. Ты не от хорошей жизни во все шоу идешь то танцевать, то драться на голых кулаках. Лобов лещей принесет тебе жареных. Лучше вообще рот в мою сторону не открывай, а то не вытащишь, зачем тебе стресс перед боем", - парировал Редкач.
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Иван Редкач: карьера и скандалы
- Редкач провел на профи-ринге 30 боев, одержал 23 победы, 6 раз проиграл при одной ничьей.
- 18 апреля Редкач странно проиграл Реджису Прогрейсу и стал объектом насмешек.
- Перед этим 25 января 2020-го он проиграл Дэнни Гарсии. При этом украинец во время боя укусил соперника, за что был дисквалифицирован на полгода.
- За пределами ринга Редкач известен своими выпадами в адрес Василия Ломаченко и Александра Усика. Он неоднократно высказывался в их сторону, в частности, называл их религиозность "пафосом и наигранностью". Также Редкач рассказывал о том, что у него был конфликт с Ломаченко в церкви.
- Редкач также попадал в ряд других историй. Например, в 2018 году он разгневал сети своим постом со словами "Украина + Россия = дружба".
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