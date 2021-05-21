У Дениса Беринчика и Ивана Редкача произошел конфликт.

Чемпион мира Денис Беринчик и еще один украинский боксер Иван Редкач решили выяснить отношения.

18 апреля Редкач проиграл Реджису Прогрейсу, а Беринчик недавно в интервью YouTube-каналу "Зе Интервьюер" прокомментировал это поражение.

"Я смотрел только концовку поединка, нарезочку. Что это было? Да х***я какая-то полная. Не знаю. Пусть комментирует свой дебилизм сам. Даже ничего придумать не могу, что там произошло. Может, как-то где-то в бедре почувствовал, через локоть пробил, где-то рядом дернуло плечо и отдало нервом в шею. Шея потянула ухо, ухо потянуло мозги и что-то еще случилось. Не знаю. Просто беда. Ваня, что ты творишь, братец? Соберись", - прошелся по своему коллеге Беринчик.

Редкач, в свою очередь, не замедлил с ответом и сделал запись в Facebook.

"Денис, где ты? А где профессиональный бокс? Бей бомжей, которым под 40 лет. Или как последний твой боец из Чили. Ты не от хорошей жизни во все шоу идешь то танцевать, то драться на голых кулаках. Лобов лещей принесет тебе жареных. Лучше вообще рот в мою сторону не открывай, а то не вытащишь, зачем тебе стресс перед боем", - парировал Редкач.

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Автор: Артем Будрин