"Хочет объединить": украинский кикбоксер нашел объяснение неоднозначным заявлениям Усика

Павел Журавлев считает, что боксер просто не сталкивался с проблемами людей, которые увидели войну на Донбассе.

Украинский кикбоксер Павел Журавлев прокомментировал высказывания Александра Усика про отношения с Россией и другие заявления, которые настроили многих украинцев против звезды бокса.

Читайте также"Обязаны уважать": в промоутерской компании братьев Кличко рассказали об отношении к позиции Усика

Журавлева цитирует Tribuna.com.

"Я думаю, что если слушать высказывания Усика про единый народ и про братство, все эти вещи правильные и хорошие с одним маленьким исключением. Они были правильными и хорошими до 2014 года.

Просто Александра жизнь не столкнула с теми проблемами, которые возникли у многих людей в связи с событиями 2014 года. У него так сложилась жизненная ситуация и он хочет всех объединить, помирить", - заявил Журавлев.

Кикбоксер добавил, что обижаться на Усика не стоит:

"Усик - чемпион мира по боксу. Не нужно его вмешивать туда, куда не стоит его вмешивать. Кто обижается - пусть простит. Кто гордится - пусть гордится".

Александр Усик ранее обсуждал свою дружбу с россиянами, а также поздравлял с Пасхой в компании представителей РФ, после чего получил вызов на бой от украинского борца Богдана Грицая.

УНИАН ранее сообщал о том, как Усик отреагировал на шквал критики в свой адрес.