Вечер бокса от промоутерской компании Усика: результаты главных боев (видео)

Состоялся дебютный вечер бокса, организованный промоутерской компанией Usyk17 Promotion.

1 августа в селе Лесники под Киевом прошло первое боксерское шоу, организованное промоутерской компанией Александра Усика Usyk17 Promotion.

В рамках вечера бокса под названием "Big Boxing Night" состоялось тринадцать боев: пять предварительных поединков, а также восемь поединков в рамках основной программы.

Читайте такжеУсик зажигательно станцевал в трусах и футболке с надписью "Симферополь" (видео)

Между боями публику развлекали артисты: Василий Жадан, Злата Огневич и Полиграф Шарикофф.

Результаты главных боев

Даниэль Лапин (1-0, 0 КО) - Сергей Крапшила (4-27-2, 3 КО) - победа Лапина единогласным решением судей

Виктор Выхрист (2-0, 2 КО) - Семен Пахомов (2-11, 2 КО) - победа Выхриста техническим нокаутом во втором раунде

Олег Малиновский (26-0, 7 КО) - Андрей Исаев (30-17, 9 КО) - победа Малиновского единогласным решением судей

Дмитрий Митрофанов (9-0-1, 5 КО) - Анатолий Хунанян (9-6-1, 5 КО) - победа Митрофанова единогласным решением судей

Александр Захожий (14-0, 10 KO) - Константин Довбыщенко (7-7-1, 4 КО) - победа Захожего единогласным решением судей

Андрей Великовский (16-2-1, 10 КО) - Руслан Щелев (16-16-1, 9 КО) - победа Великовского техническим нокаутом в 5 раунде

Петр Иванов (11-0-2, 7 KO) - Роман Шкарупа (28-10-2, 12 KO) - победа Иванова единогласным решением судей

Владислав Сиренко (14-0, 13 КО) - Павел Кроленко (3-6, 2 КО) - победа Сиренко техническим нокаутом в 5 раунде

Видео вечера бокса опубликовано на официальном канале Усика в YouTube.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Василий Ломаченко обратился к будущим участникам Олимпиады в Токио.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram