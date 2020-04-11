Известный украинский боксер нарушил карантин и убежал от полицейских в США (видео)

Иван Редкач показал, как делать не следует.

Украинский боксер Иван Редкач решил нарушить карантин и вышел на пробежку в на пляже Санта-Моники в США.

Спортсмена заметили полицейские, которые захотели его задержать, однако украинец ускорился и ушел от преследования.

Видео опубликовано в Instagram-аккаунте Редкача.

"Run, Vanya, run. Я, если что, быстро бегаю", - написал боксер.

Из-за пандемии коронавируса по всему миру остановлены и перенесены практически все спортивные мероприятия. На планете зафиксировано уже более 1,6 миллиона случаев заражения COVID-19.

УНИАН ранее сообщал о том, что известный боксер высказал неожиданную версию возникновения коронавируса.