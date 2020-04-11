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Известный украинский боксер нарушил карантин и убежал от полицейских в США (видео)

17:56, 11 апреля 2020
Бокс
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Редкач проживает в США / фото: BoxingScene

Спортсмена заметили полицейские, которые захотели его задержать, однако украинец ускорился и ушел от преследования.

Видео опубликовано в Instagram-аккаунте Редкача.

"Run, Vanya, run. Я, если что, быстро бегаю", - написал боксер.

Из-за пандемии коронавируса по всему миру остановлены и перенесены практически все спортивные мероприятия. На планете зафиксировано уже более 1,6 миллиона случаев заражения COVID-19.

УНИАН ранее сообщал о том, что известный боксер высказал неожиданную версию возникновения коронавируса.

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