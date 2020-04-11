Известный украинский боксер нарушил карантин и убежал от полицейских в США (видео)
17:56, 11 апреля 2020Бокс
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Иван Редкач показал, как делать не следует.
Редкач проживает в США / фото: BoxingScene
Украинский боксер Иван Редкач решил нарушить карантин и вышел на пробежку в на пляже Санта-Моники в США.
Спортсмена заметили полицейские, которые захотели его задержать, однако украинец ускорился и ушел от преследования.
Видео опубликовано в Instagram-аккаунте Редкача.
"Run, Vanya, run. Я, если что, быстро бегаю", - написал боксер.
Из-за пандемии коронавируса по всему миру остановлены и перенесены практически все спортивные мероприятия. На планете зафиксировано уже более 1,6 миллиона случаев заражения COVID-19.
УНИАН ранее сообщал о том, что известный боксер высказал неожиданную версию возникновения коронавируса.
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