"Не собираюсь ждать": американский чемпион готов отказаться от боя с Ломаченко

Теофимо Лопес недоволен, что его соперник улетел в Украину.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявил, что не будет долго ждать боя с украинским обладателем поясов по версии WBC, WBO и WBA Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

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Американца цитирует ESPN.

"У нас с Ломаченко были сложные переговоры. Он требовал больший процент прибыли, мы не могли договориться. Когда это произошло - они отправили его обратно в Украину. Я ничего не понимаю. Расстроен тем, как соперник подходит к таким вещам. Я хочу провести этот бой для фанатов, но ждать Ломаченко не собираюсь", - заявил Лопес.

22-летний боксер признался, что намерен сменить весовую категорию и не будет откладывать этот вопрос ради украинца:

"Я уже некоторое время хочу подняться в более тяжелый вес. Мне мешает только бой с Ломаченко. Если он не состоится, то я не буду в этом виноват".

Поединок запланирован на 30 мая в Нью-Йорке, однако Ломаченко покинул США и улетел в Украину из-за неопределенности в связи с коронавирусом.

УНИАН ранее сообщал о том, что промоутер Боб Арум подтвердил возможный перенос поединка Ломаченко - Лопес из-за пандемии коронавируса.